«Все врут» — утверждал Грегори Хаус, главный герой популярного американского сериала. И был прав — лгут все. Но кто-то делает это ради выгоды, а кто-то — ради самого процесса лжи. Как распознать патологическую ложь и как строить отношения с таким лгуном? News.ru изучил вопрос и попросил экспертов-психиатров прокомментировать эту редкую, но яркую патологию. Всё оказалось не так уж мрачно: рядом с теми, кто врёт талантливо и остроумно, жить интересно, утверждает художник и психиатр Андрей Бильжо.

Что такое псевдология?

Ложь — общая черта социальных взаимодействий между людьми. Она встречается даже у некоторых социальных животных, например, у обезьян. Обычный человек прибегает ко лжи ради некой выгоды. Например, человек может лгать, чтобы избежать неловкости или стрессовой ситуации в обществе. И даже если одни люди лгут чаще, чем другие, это, как правило, не является симптомом психического нездоровья.

Патологическая ложь — нечто другое, утверждается в основательной статье из Medical News Today . Патологический лжец — тот, кто лжёт навязчиво и без какой-либо явной выгоды. Ключевой особенностью патологической лжи является то, что она не имеет очевидной мотивации. Псевдология — таково официальное медицинское название этой патологии — может существовать как самостоятельный диагноз, а может быть частью более серьёзного нездоровья, например, пограничного расстройство личности, нарциссизма или антисоциального расстройства.

кадр из фильма Лжец, лжец kinopoisk.ru

Часть псевдологии — «синдром Мюнхгаузена». Это состояние, при котором человек, будучи здоровым, ведёт себя так, словно он серьёзно болен. Вариация — «синдром Мюнхгаузена по доверенности» или делегированный: в этом случае обладатель синдрома настаивает, что тяжёлая болезнь есть не у него самого, а у другого человека. Чаще всего делегированный синдром Мюнхгаузена встречается у матерей, которые симулируют болезнь своего ребёнка, лгут врачу и настаивают на оказании помощи.

Причины патологической лжи

Механизмы, приводящие к диагнозу «патологический лгун», плохо изучены. Но есть несколько теорий, среди которых на первом месте биологические или генетические причины, на втором — жестокое обращение с человеком в детском возрасте или безнадзорность. Далее, в порядке уменьшения значимости, идут низкая самооценка, наличие расстройства личности, токсикомания и депрессия.

Андрей Каменюкин, практикующий врач-психиатр и психотерапевт, указал и на другие причины возникновения патологической лжи.

Патологическая ложь — как температура: она может быть симптомом любых других заболеваний, и не обязательно даже психиатрических. Это может быть последствие тяжёлых черепно-мозговых травм или органических поражений мозга, когда человек создаёт иллюзии, сам того не понимая. Список болезней можно расширить вплоть до тяжёлых случаев аллергии. Андрей Каменюкин директор клиники лечения депрессий и фобий, врач-психиатр, психотерапевт

Как отличить ложь от псевдологии

Человек, который часто преувеличивает разного рода истории, чтобы сделать себя более интересным или же постоянно лжёт, чтобы скрыть сделанные им ошибки, вряд ли является патологическим лгуном. Его мотивы ясны, а интересы, которые он преследует, абсолютно чёткие. Патологическая ложь же часто не имеет никакой цели и отличается от обычной тем, что её легко опровергнуть. Лгун может начать с малого. Постепенно сплетаемый им лживый мир становится всё более сложным и драматичным, особенно, если лгуну следует прикрыть старую ложь новой. Отличительная черта — обременение повествования ненужным количеством деталей.

Здесь можно вспомнить сценку из романа «Мастер и Маргарита»: в одной из глав администратор варьете Варенуха в деталях живописал финдиректору Римскому похождения пропавшего из поля зрения Стёпы Лиходеева. «Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор», — пишет гениальный Булгаков.

Как правило, патологического лгуна легко уличить в том, что факты, которые он приводит, недостоверны. Но здесь важны объёмы лжи, говорит эксперт.

Это во многом вопрос масштаба. Если ложь спорадическая, единичная, в силу обстоятельств, и при этом не выглядит как система, то это, скорее всего, обычная ложь. А если у человека вся жизнь выстраивается из лжи, если он лжёт и близким, и знакомым, и совершенно посторонним людям, то здесь уже патология, — указывает Андрей Каменюкин.

Неясно, осознает ли патологически лживый человек свой обман и способен ли он рационально размышлять о собственной лжи. Но ясен итог: патологическая ложь может затруднить общение, привести к значительным межличностным проблемам, особенно с близкими и коллегами.

Со временем будет нарушаться социальная коммуникация. Когда ложь будет раскрываться, то общение будет прерываться, потому что никто не хочет контактировать со лжецами, — считает эксперт.

Жизнь рядом с патологическим лжецом

Справиться с тем, кто лжёт патологически, непросто. Формирование и поддержание доверительных отношений с этим человеком может потребовать много времени и терпения. Важно помнить, что патологический лгун не намерен причинить вред или извлечь выгоду из своих лживых хитросплетений — если, конечно, речь идёт о псевдологии как таковой.

Важно понимать основы лжи. Если мы говорим о расстройствах личности, то тут нужно дать человеку обратную связь: дать понять, что его поведение причиняет боль, вредит и может привести к разрыву отношений. Обязательно нужно реагировать, но не скандалами, а спокойно. В итоге можно справиться своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Если же ложь связана с органическим поражением мозга, то человек вряд ли поймёт суть претензий к нему: он не осознает своей лжи и не способен отреагировать на обратную связь. В этом случае человек нуждается и в применении медикаментов, и, возможно, в стационарном лечении. Но, в любом случае, вопрос диагностики очень сложный, человек нуждается в длительном наблюдении: по одному и даже по двум-трём эпизодам лжи поставить диагноз нельзя, — говорит Каменюкин.

У Андрея Бильжо, который в настоящее время более известен как писатель и художник-карикатурист, медицинское образование — начинал он свою профессиональную деятельность как психиатр. У него свой взгляд на вопрос о псевдологии.

С такими людьми сколь тяжело, столь же и интересно. Патологические лгуны часто сами верят в собственное враньё. Среди них много фантазёров, в том числе много писателей, художников и так далее. Ведь если человек пишет роман — это же тоже вранье, по большому счёту. Важный момент: если плюсом к вранью идёт ещё и талант, и запас знаний, культуры, интеллекта, то человек может быть очень интересным. Среди патологических лгунов встречаются и мошенники, но это, как правило, не просто мошенники, а особо талантливые. Они могут любого обвести вокруг пальца, поскольку виртуозно врут. Однако же, если кроме вранья в голове нет ничего, то это скучно, неинтересно и бездарно. Так же, как и со всем остальным: если голова пуста, то не имеют значения ни красота, ни власть. Вообще ничего. Вранье во благо и вранье во зло — это тоже разные вещи. С патологическими врунами сам не сталкивался. Сталкивался с обычными врунами, которых, если припереть к стенке, то они признаются, что солгали. Андрей Бильжо художник, врач-психиатр

С точки зрения Андрея Каменюкина, стратегия поведения по отношению к патологическому лгуну может быть только одна, и она сходна со стратегией, которой придерживаются близкие человека с какой-либо выраженной зависимостью.