https://static.news.ru/photo/1658dbf6-4e93-11ea-b521-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.

Президентская кампания 2018 года обошлась государству в 14,3 миллиарда рублей, но изначально ЦИК запросила 18 миллиардов на проведение выборов.

Понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде — без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объёмное содержание поправок всеми доступными способами, — цитируют Памфилову «Ведомости».

Глава ЦИК отметила, что комиссия займётся подготовкой процедуры, как только президент Владимир Путин согласует детали с рабочей группой по изменению Конституции.

Памфилова считает, что голосование лучше провести в апреле, чтобы региональные избиркомы смогли без спешки подготовиться к сентябрьским выборам.

Как писал NEWS.ru, поправки могут быть приняты, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов Госдумы. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.