Онколог рассказал, что означает появление горечи во рту

https://static.news.ru/photo/43cf3878-d3b8-11ea-a815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodolfo Clix/pexels.com

Врач-онколог Иван Карасёв рассказал, на что может указывать горечь во рту. Также это касается жжения и жёлтого налёта на языке.

В 95% случаев это означает выброс желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В желудке происходит смешивание желчи и соляной кислоты, а затем из-за недостаточности розетки кардии желудка или даже грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в рот, пояснил врач в Instagram.

Бывает, что такой процесс становится хроническим. Он может вызывать ларингиты, поэтому надо делать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу, советует врач.

Лечение займёт не более двух-трёх недель, после чего беспокойства данные симптомы вызывать не будут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онкология стоит на втором месте среди причин смертности населения всех стран мира. По мнению врачей, вовремя распознать патологию можно по восьми признакам, которые являются своего рода сигналами опасного заболевания.