Онколог перечислил способы выявить рак на ранней стадии Онколог Иванов: общий анализ крови позволит выявить рак на начальной стадии

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Регулярная диагностика и сдача общего анализа крови поможет выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, сообщил «Газете.Ru» онколог, хирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. По его словам, на воспалительный процесс в организме человека указывают лейкоциты и лимфоциты, а также скорость оседания эритроцитов.

На основании общего анализа крови можно определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток. Обычно это лейкоциты и лимфоциты, реагирующие на развитие злокачественных опухолей. Кроме того, с помощью общего анализа крови можно выявить наличие воспалительных реакций по скорости оседания эритроцитов, что часто встречается при онкологических заболеваниях, — объяснил он.

Отдельно Иванов уделил внимание биохимическому анализу крови, который способен выявить нарушения в работе внутренних органов. По его словам, эта процедура поможет определить, в каком именно органе развивается та или иная патология.

Следующим шагом, по словам онколога, является изучение генетических маркеров или мутаций раковых маркеров, которые могут указывать на наличие опухоли в организме или ее восприимчивость. В случае их выявления проводятся компьютерная и магнитно-резонансная томографии, а также PET-сканирование.

Подтвердить диагноз также поможет иммунограмма, Как рассказал онколог, этот способ диагностики отражает состояние иммунной системы организма и позволяет увидеть распределение разнообразных лимфоцитов. Далее проводится детальный анализ органов путем биопсии, во время которой изучается малый участок ткани органа с целью гистологического изучения клеток.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв ранее заявил, что наука уже документально зафиксировала случаи смертей, связанных с вейпами. Он уточнил, что вейпы могут вызвать как онкологическое, так и неонкологическое, но потенциально фатальное заболевание легких.