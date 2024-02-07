Раскрыты причины смертельной опасности вейпов Онколог Пылёв: вейпы могут вызывать фатальные болезни легких

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Наука уже документально зафиксировала случаи смертей, связанных с вейпами, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв. Он уточнил, что вейпы могут вызвать как онкологическое, так и неонкологическое, но потенциально фатальное заболевание легких.

Что касается этих вейпов, здесь действительно есть очень много исследований, публикаций, что да — это представляет определённую прямую угрозу для как онкологических, так и неонкологических, но потенциально фатальных заболеваний лёгких. Есть документально зафиксированные уже смерти, чётко ассоциируемые уже с вейпами, — сказал медик.

По словам эксперта, опасность вейпа не меньше, чем сигареты. При этом он добавил, что вред от систем нагревания табака меньше, чем от курения, потому что в них нет смол и продуктов горения, которые и являются канцерогенами. Однако айкосы недостаточно изучены, указал Пылёв. Врач уточнил, что достаточного количества исследований, говорящих о прямой связи между курением с помощью нагревания табака и возникновением рака, пока нет.

Ранее главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп рассказала, что бесконтрольное курение вейпов может привести к проблемам со свертываемостью крови. По ее словам, глицерин, содержащийся в курительной жидкости, отравляет клетки печени и сосуды.