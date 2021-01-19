Невролог назвал самые опасные виды головной боли

https://static.news.ru/photo/1c042126-5ae2-11eb-b461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Некоторые виды головной боли требуют только приёма безрецептурных обезболивающих, другие же служат предвестником тяжёлых состояний. Как отличить «обычную» головную боль от опасной, рассказал остеопат и невролог Александр Евдокимов.

Так, головные боли напряжения возникают из-за неправильных поз человека во время работы, вызывающих напряжение в шейном отделе позвоночника. Эта проблема решается неврологами и остеопатами и жизни не угрожает. Куда опаснее головные боли при скачках артериального давления. Их можно отличить по нескольким сопутствующим признакам, среди которых учащённое сердцебиение, потливость, покрасневшие лицо и глаза, одышка. Также боль при гипертоническом кризе может возникнуть резко, передаёт Пятый канал.

Евдокимов советует при появлении боли из-за гипертонического криза вызвать скорую, если состояние не улучшается в течение часа, и обратиться к терапевту позднее, если боль быстро прошла самостоятельно.

Также стоит опасаться постоянной головной боли, возникающей, например, каждый день в течение месяца. Это может быть симптомом онкологического заболевания.

Боль при наклоне головы бывает свидетельством гайморита, синусита и других инфекционных заболеваний, а резкая боль при наклоне головы в сочетании с повышенной температурой требует обследования на предмет таких грозных заболеваний, как менингит и энцефалит.

Очень сильные боли возникают при воспалении тройничного нерва или кластерной головной боли. Первый диагноз получить можно, если побыть на сквозняке. Кластерная (пульсирующая) боль — неврологический диагноз, требующий немедленного обращения к врачу. Такие боли весьма интенсивны.

Как писал NEWS.ru, каждый человек обладает индивидуальными триггерами недомогания, которые могут вызвать головную боль. Часто она возникает в качестве реакции на некоторые продукты, заявил врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев.