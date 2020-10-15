Названы шесть вызывающих головную боль продуктов

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Периодические головные боли лёгкой и средней степени интенсивности могут потребовать пересмотра рациона. Необходимо питаться регулярно, не допуская появления «голодных» болей, и отказаться от некоторых продуктов, считают испанские медики.

Головные боли, возникающие при длительном голоде, вызваны падением уровня глюкозы в крови. Также причинами недомогания могут стать напряжение в мышцах, плохой сон, перемена атмосферного давления и некоторые продукты, например сыр, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

Сыры, особенно выдержанные, ферментированные, с плесенью, содержат большое количество гистамина — производной гистидина, аминокислоты, участвующей в разнообразных физиологических процессах организма. При нехватке расщепляющего это вещество гормона диаминоксидазы (ДАО) уровень гистамина в крови повышается, и появляется головная боль. По этой же причине при склонности к головным болям стоит избегать цитрусовых.

Кроме того, гистамин содержится в полезном авокадо, а также в баклажанах, шпинате, помидорах, перце, мангольде и фасоли. Чтобы избежать появления боли, их лучше заменить на продукты с низким содержанием гистамина — яблоки, груши, манго, салат латук, огурцы, лук, цуккини или тыкву. Также придётся полностью отказаться от красного вина.

В отдельную категории медики выделили колбасы, которые не только содержат гистамин, но и связаны с повышенным риском возникновения онкологических заболеваний. К тому же они тяжело перевариваются, что само по себе негативно сказывается на самочувствии.

Более трёх чашек кофе в день не стоит пить людям с эпизодической мигренью, однако головная боль может возникнуть и из-за сокращения количества потребляемого кофеина, который сам по себе может помочь от боли.

Часто головные боли возникают из-за уменьшения ежедневного количества кофеина. Однако всегда нужно выяснять, связана ли головная боль из-за сокращения количества кофеина с другими причинами, которые можно просто не заметить, — подчеркнул диетолог «Медикадиет» Альваро Санчес.

Также диетологи призывают склонных к головным болям людей избегать низкоуглеводных диет.

Низкоуглеводная диета — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть и укрепить мышцы, однако её нужно соблюдать определённое время и под наблюдением специалиста. Не стоит садиться на такую диету внезапно и без нужных рекомендаций, так как она может стать причиной головной боли, — отметила диетолог онлайн-службы здорового питания «Медитерранеан Ресторант» Сандра Бакера.

Такой эффект диеты обусловлен резким выведением углеводов из организма, так как возникает гипогликемия, а внезапное изменение уровня глюкозы, помимо других симптомов, может вызвать головную боль.

Как писал NEWS.ru, съедать что-то, когда хочется успокоиться, совершенно нормально, если соблюдать при этом определённые правила, рассказала кандидат медицинских наук диетолог Ирина Бережная.