Нарышкин о вмешательстве в выборы в США: «Нам это не нужно»

https://static.news.ru/photo/4eca4840-094f-11eb-922e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-i/Global Look Press

Россия не собирается вмешиваться в выборы президента США. Москва заинтересована в том, чтобы американский лидер был выбран в соответствии с законом. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Пропагандистские машины и республиканского, и демократического лагеря, чем больше степень противостояния между ними, тем в большей степени используют ложь и миф о якобы вмешательстве России в выборы, <...> чего на самом деле нет. Нам это не нужно, — цитирует его ТАСС.

Нарышкин добавил, что предстоящие президентские выборы в США несут риски дестабилизации в стране. Однако ни Россия, ни другие страны мира в этом не заинтересованы, поскольку Штаты являются ядерной державой.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Второй и третий раунд дебатов кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут 15 и 22 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей Конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.