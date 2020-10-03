Наименьший прирост больных COVID зафиксирован в Чечне и Чувашии

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 назвали регионы, в которых отмечается наименьший прирост случаев заражения коронавирусом.
Самый низкий прирост по числу заболевших за сутки зафиксирован в Чечне и Чувашии — 0,2% и 0,3%, соответственно,
Также низкий уровень распространения коронавирусной инфекции (+0,4% за сутки) зарегистрирован в Московской и Тульской областях, Тыве и Татарстане.
Как сообщал ранее NEWS.ru, в России за последние сутки впервые с мая выявлено более 10 тыс. случаев заражения COVID-19. В Москве заразились 3327 человек.
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