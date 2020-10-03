Наименьший прирост больных COVID зафиксирован в Чечне и Чувашии

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За последние сутки московские врачи поставили диагноз COVID-19 3327 пациентам. Ранее такие показатели были в мае. Рост заболеваемости в столице и по всей России отмечается с 20 сентября.

Мэр Москвы заявил, что ситуация с COVID-19 в городе «несколько стабилизировалась», но число госпитализированных всё равно приближается к 1000 человек в сутки. Тем не менее, подчеркнул Сергей Собянин, закрывать или...