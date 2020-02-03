https://static.news.ru/photo/22f72e94-46a0-11ea-8197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россияне, которых эвакуируют из провинции Хубэй, знают, что по возвращении в Россию их поместят на 14-дневный карантин. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Все российские граждане, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй, помещаются под карантин на 14 дней, они об этом проинформированы, — рассказали ТАСС в секретариате.

Как писал NEWS.ru, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по «предупреждению завоза и распространения» коронавируса на российской территории. Кроме того, сам 2019-nCoV внесён в список особо опасных заболеваний. Из-за этого в России стало возможным осуществлять депортацию иностранцев при выявлении у них такой болезни и вводить специальные ограничительные меры, такие как карантин и изоляция.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Число погибших увеличилось до 361.