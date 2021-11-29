Мясников рассказал о способе защиты от штамма «омикрон»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» можно лишь при помощи ревакцинации. Скорее всего, также потребуется коррекция действующих вакцин, отметил он в интервью «Общественной службе новостей».

Защита пока — только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от «дельта»-штамма работает на 60–70% больных, а с «омикроном», возможно, будет работать на 20–30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин, — подчеркнул Мясников.

Он пояснил, что каждая последующая мутация COVID-19 будет заразнее предыдущей, что считается нормальным для эволюции вируса. При этом Мясников допустил, что новые варианты смертоносной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».

Ранее стало известно, что прятаться от штамма «омикрон» бесполезно, он всё равно придёт в Россию, «хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся», заявил Александр Мясников. Он поставил срок в два-три месяца до полного вытеснения новым штаммом остальных мутаций в РФ. Врач призвал «не надрывать пупок» в тщетной попытке предотвратить появление «омикрона».