Минздрав РФ сообщил о выпуске первых двух партий вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/56d7c420-0258-11eb-a678-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что первые две партии вакцины от коронавируса «Спутник V» уже были выпущены.

Сегодня началось масштабирование производства, и компания «Генериум» выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, — приводит РИА Новости слова министра с совещания президента РФ с членами правительства.

Он отметил, что в ближайшее время к производству препарата будут подключены дополнительные мощности. Так, к уже работающему производству будут подключены ещё две площадки.

Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях, — отметил Мурашко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки коронавирус был диагностирован у 8232 россиян.