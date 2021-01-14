Без короны: названа ещё одна причина нечувствительности к запахам

Потеря обоняния — один из симптомов, по которым можно диагностировать коронавирус. Но не только COVID-19 может стать причиной этого состояния. Теряют нюх всерьёз и надолго при хроническом рините или непроходящем насморке. Чтобы облегчить это состояние, пациенты злоупотребляют сосудосуживающими каплями. Появляется зависимость от препарата сродни наркотической. В результате возникает новая форма заболевания. В отдалённой перспективе это приводит к инсультам, инфарктам и преждевременной смерти. Как не попасть в опасную ловушку, NEWS.ru спросил у экспертов.

Примерно у 20% людей с острыми или хроническими заболеваниями лор-органов встречается так называемый медикаментозный ринит. Он возникает, когда человек «подсаживается» на сосудосуживающие капли и спреи. То есть принимает их больше положенного срока — одной-двух недель. Препараты помогают легче дышать, но постепенно выводят из строя обонятельные рецепторы. Пациент перестаёт чувствовать запахи, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошлев.

Сосудосуживающие капли попадают не только в нижние отделы носоглотки, которые «отвечают» за дыхание. Они затрагивают и верхние, где расположены обонятельные рецепторы, Под влиянием препарата они начинают повреждаться и перестают полноценно работать, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Чем дольше человек злоупотребляет лекарством, тем выше шанс, что обоняние к нему так и не вернётся.

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Схема простая. Человек подхватывает один из респираторных вирусов. Появляется характерная симптоматика: кашель, насморк, боль в горле и першение. Простуда проходит через неделю, но один из её симптомов остаётся. Он длится неделями, а то и месяцами — это выделения из носа и постоянная заложенность. Врачи называют такое заболевание хронический ринит.

Причин его появления много. Например, острая, аллергическая реакция слизистой оболочки носа и сосудов на перепады температур, нарастание полипов, кривая перегородка в носу, утолщение носовых раковин, стафилококковая инфекция, сообщил Кошлев. Постоянный насморк многие пациенты начинают лечить самостоятельно. Они используют сосудосуживающие капли. Врачи рекомендуют принимать этот препарат не больше недели. Многие же не расстаются с бутыльком и месяц, и два.

Человеку сегодня доступны многие лекарства в аптеке. У него возникает ощущение, что недорогие капли в нос — препарат несерьёзный, их можно пить сколько душе угодно. Это глубокое заблуждение. Алексей Кошлев врач-отоларинголог высшей квалификации врач-отоларинголог высшей квалификации

Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне привыкания к лекарственному препарату происходят изменения в тканях слизистой. Например, замещение реснитчатого эпителия плоскоклеточным. Он не свойственен для носовой полости и не может выполнять всех необходимых функций, в том числе защитной. Из-за этого снижается местный иммунитет, одна простуда перетекает в другую. Также из-за капель происходит пересушивание слизистой, из-за чего усиливается отёк тканей. Это еще больше ухудшает состояние больного.

В отдалённой перспективе это может привести к быстрой утомляемости и снижению когнитивных функций, сообщил Зайцев. Также это состояние может вызвать скачки артериального давления, что грозит инфарктами, инсультами и внезапной гибелью.

Чтобы вырваться из порочного круга, необходимо выбросить из аптечки сосудосуживающие капли и спреи. Больной должен пройти курс реабилитации в условиях стационара. Грамотная терапия поможет избавиться от выделений из носа и ощущения вечной заложенности. Часто бывает, что корень проблемы — искривлённая носовая перегородка, сообщает Зайцев. Лечение может оказаться неэффективным, пока человек не исправит этот дефект.