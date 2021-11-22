Россиянам сообщили об окончании четвёртой волны коронавируса

В России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса, следует из данных оперштаба и частных лабораторий. Это может свидетельствовать об окончании четвёртой волны заболеваемости. Однако эксперты указывают, что из-за низкого уровня коллективного иммунитета новая волна заболеваемости может начаться уже в декабре, пишет «Коммерсант».

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за минувшую неделю число выявляемых случаев коронавируса сократилось на 2,5%, чему способствуют принятые в регионах меры, а также увеличение темпов вакцинации. Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев также отмечает падение четвёртой волны: по его словам, количество положительных проб в среднем по России в период с 15 по 22 ноября упало до 6% с прежних 11%. Саму волну он назвал самой короткой, так как она длилась шесть — восемь недель.

В то же время молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отмечает, что о победе над коронавирусом речь не идёт: летальность в стране растёт с каждой новой волной, хотя число суточных случаев заражения «сопоставимое». Он объясняет это низким уровнем коллективного иммунитета. Андрей Исаев также полагает, что инфекция продолжит активно циркулировать, особенно с учётом продолжающейся в мире пятой волны коронавируса.

Мы плотно связаны с европейскими странами, поэтому волна придёт и к нам. Я думал, это случится после январских праздников, но, учитывая резкий подъём заболеваемости в Австрии, Германии, Нидерландах, есть вероятность, что начало придётся на декабрь,— отмечает Исаев.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания. Речь идёт о случаях выезда в другой город, встречах с друзьями и знакомыми и посещении мест массового пребывания.