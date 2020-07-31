Испанские учёные придумали спрей для полости рта от коронавируса

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Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям Испании ведут разработку противовирусного спрея для полости рта, который при определённых условиях сможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

Спрей использует биомолекулы (полисахариды) для имитации клеточной поверхности, куда присоединяется COVID-19, и может перехватить его и остановить распространение инфекции.

Считается, что коронавирус сначала поражает полость рта и глотку. Спрей после использования создаст барьер. Вирусные частицы в результате потеряют свою заразительную способность, — говорится в сообщении на сайте Высшего совета по научным исследованиям Испании.

Отмечается, что если человек уже заразился, использование спрея может поспособствовать уменьшению тяжести инфицирования.

Ранее NEWS.ru писал, что первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.