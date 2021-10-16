Иммунолог предрёк суперволну коронавируса в России

Нынешний рост заболеваемости коронавирусом в России лишь часть суперволны, которая продлится до весны. Показатели заболеваемости на протяжении всего этого времени будут оставаться высокими. Об этом предупредил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает URA.RU.

Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдёт заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждём какое-то время, и опять выше пойдёт, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя. Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами, — рассказал Крючков.

В свою очередь эпидемиолог Эдуард Шунков отметил, что со временем вирус должен потерять свою силу. Однако заболеваемость зависит от многих причин, в том числе и от поведения людей в период эпидемии. При этом он считает, что после появления вакцины победа над вирусом — это вопрос времени. По его словам, необходимо более эффективно информировать людей об опасности коронавируса и мерах защиты от него. По мнению врача, в стране до сих пор не все знают, как правильно носить маски.

Ранее инфекционист объяснила высокую заболеваемость COVID в России сезонностью и новым штаммом «дельта», который оказался заразнее своего предшественника.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек. За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заболевания COVID-19.