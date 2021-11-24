Голикова предрекла новый подъём заболеваемости коронавирусом в России

В России ожидается новый эпидемический подъём, так как и другие страны его не избежали. Общая летальность от коронавируса переболевших в течение последних шести месяцев составляет 2,1%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы обозначили, для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет, — сказала она.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предсказал следующий скачок заболеваемости коронавирусом во второй половине января 2022 года. По его словам, вызвано это наступлением праздников у взрослых и каникул у студентов и школьников. Он добавил, что сейчас в России двумя компонентами вакцины не привились даже 40% населения, а именно от коллективного иммунитета зависит, будет ли в России пятая волна коронавируса.

Нейросеть компании Promobot спрогнозировала пик четвёртой волны коронавируса в России 22 декабря. По подсчётам специалистов Promobot, вероятность в 93% наиболее точно соотносится с текущим контекстом события. Однако предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвёртой волны гораздо слабее.