Глава Югры рассказала о сделанных ею шести прививках от коронавируса

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сделала шесть прививок «Спутником V» от коронавирусной инфекции. На встрече с депутатами Урая она пояснила, что участвует в эксперименте, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, что делать с большим количеством не желающих прививаться, Комарова подчеркнула , что как должностное лицо обязана создать условия для выполнения решений о вакцинации, и сама сделала шесть прививок «Спутником V».

Личных претензий ко мне не может быть. <...> Эти данные будут использоваться в результатах исследований, — сообщила Комарова.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал в общей сложности семь прививок — шесть от коронавируса и одну от гриппа. В качестве первых двух доз он получил препарат «Спутник V», а третью дозу той же вакцины ввёл, когда отметил уменьшение антител. Ещё через полгода он сделал ревакцинацию двумя дозами препарата «ЭпиВакКорона», а позже ввёл ещё одну дозу этого препарата.