16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Гинцбург рассказал о жалобах на подделку «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Гинцбург сообщил, что жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не было
06:17, 26 ноября 2021
Гинцбург рассказал о жалобах на подделку «Спутника V» и «Спутника Лайт» Фото: sputnikvaccine.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В России жалоб на подделку вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» не поступало. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Таких случаев в России не было, — сказал он.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, прошла государственную регистрацию в августе 2020 года. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт».

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, все препараты в стране проходят многоуровневую проверку на качество и безопасность. Эти аспекты контролируются на всех этапах производства препаратов.

Ранее стало известно, что предпринимательское сообщество США попросило правительство страны одобрить вакцину «Спутник V». Обсуждение этого вопроса проходило в начале октября в Женеве. По результатам переговоров в департамент здравоохранения и социальных служб США российской стороной было направлено письмо с предложением о взаимном признании сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео