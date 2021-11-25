Гинцбург рассказал о жалобах на подделку «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Гинцбург сообщил, что жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не было
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:17, 26 ноября 2021
Фото: sputnikvaccine.com
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В России жалоб на подделку вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» не поступало. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, прошла государственную регистрацию в августе 2020 года. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации вакцины «Спутник Лайт».
По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, все препараты в стране проходят многоуровневую проверку на качество и безопасность. Эти аспекты контролируются на всех этапах производства препаратов.
Ранее стало известно, что предпринимательское сообщество США попросило правительство страны одобрить вакцину «Спутник V». Обсуждение этого вопроса проходило в начале октября в Женеве. По результатам переговоров в департамент здравоохранения и социальных служб США российской стороной было направлено письмо с предложением о взаимном признании сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.