Гинцбург оценил советы для инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/95d4275a-d93f-11ea-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Александр Гинцбург Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Облегчить состояние инфицированного коронавирусом можно лишь антителами, которые вводятся внутривенно, всё остальное бесполезно, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определённого вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мёртвому припарки, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идёт об антителах в концентрированном виде, полученных к определённым поверхностным структурам коронавируса.

По словам Гинцбурга, если человек заболел, ему нужно есть не грецкие орехи или арахис, согласно советам, а вводить антитела.

Ранее ряд СМИ писал, что высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в винах, арахисе, фисташках, какао, может облегчить состояние больных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) назвали показатели крови, связанные с рисками тяжёлого течения коронавируса и смерти от него, основываясь на результате анализов сотен пациентов с подтверждённой инфекцией.