Гинцбург оценил новость о создании вакцины от COVID-19 в виде жвачки

Главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга рассмешила новость о возможном появлении в РФ вакцины от коронавируса в виде жевательной резинки. По словам учёного, подобного точно не будет. Позиция Гинцбурга приводится в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

До сих пор нет ни одной вакцины, которая создаёт местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Так что жевательный вариант маловероятен, если даже кому-то захочется такое делать, — заявил Гинцбург.

Он также добавил, что центр имени Гамалеи подобными разработками не занимается.

18 июня появилась информация о том, что ЦНИИ Минобороны приступил к разработке препарата против коронавирусной инфекции. Сообщалось, что мукозальную вакцину планируется выпускать в виде пастилок и жевательных таблеток.

Ранее иммунолог Николай Крючков также оценил идею создания Минобороны противоковидной жвачки. По его мнению, жевательные формы лекарственных препаратов разрабатываются для обеспечения медленного поступления активных веществ внутрь. В случае с коронавирусом плавного поступления лекарств в организм не требуется, поскольку большей эффективностью пользуются препараты внутримышечного введения.