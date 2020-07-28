По данным Росстата, онкология является причиной около 15% всех смертей в России. Рак печени и внутрипечёночных протоков входит в десятку самых распространённых онкологических диагнозов в нашей стране. Этот вид опухоли редко развивается на пустом месте, ему предшествуют заболевания, вызванные вирусами. Как бессимптомные патологии провоцируют злокачественные новообразования, выяснил NEWS.ru.

Во многих регионах России врачи сегодня столкнулись с эпидемией цирроза и рака печени. Число таких диагнозов растёт год от года, об этом заявил руководитель отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Павел Богомолов во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Первое заболевание чаще всего является предшественником онкологического процесса.

В печени образуется гепатоцеллюлярная карцинома. Это наиболее распространённая первичная злокачественная опухоль данного органа. Диагноз во многих случаях является смертельным. При первой и второй стадиях пятилетняя выживаемость составляет 80%. На последних — 20–30%.

В большинстве случаев предшественником этих заболеваний является вирусный гепатит D. За 10 лет течения этой болезни до 70% пациентов приобретают цирроз печени, также у них в шесть раз увеличивается вероятность развития рака печени, такие данные озвучил Богомолов. Он добавил, что у 65% инфицированных гепатитом D уже при первичном приёме диагностируют цирроз.

Robert Michael/Global Look Press

Вирусный гепатит D (дельта-гепатит) представляет собой инфекционное поражение печени. Его симптомы — общая слабость и утомляемость, лихорадка с ознобом, желтуха. Этот недуг всегда идёт «в паре» с вирусным гепатитом В. Вначале человек заражается им, а гепатит D «присоединяется» позже. Чем более тяжёлая форма гепатита В у пациента, тем чаще к нему добавляется гепатит D. Вирус «любит» плохое состояние иммунитета и запущенный воспалительный процесс в печени. Болезнь до сих пор остаётся плохо изученной, многие её механизмы врачам непонятны.

В прошлом году в России было впервые выявлено около 25 тысяч больных гепатитом В, проходящим в острой фазе. Всего он диагностирован у 1,9 млн человек, такие данные озвучил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Сейчас, благодаря профилактическим прививкам, заболеваемость идёт на спад. По данным Роспотребнадзора, в 2010–2019 годы она снизилась в 3,7 раза.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гепатитами B и D чаще всего заражаются при гемотрансфузии от инфицированных доноров, во время травматических медицинских манипуляций (например, в стоматологии). Также вирусы передаются половым и контактно-бытовым путём, например, при использовании общего полотенца. Подсчитать точное количество инфицированных вирусом гепатита D в России проблематично.

До сих пор нет объективной системы регистрации больных гепатитом D. Поэтому у врачей нет данных о точном количестве этих пациентов. До недавнего времени не было и клинических рекомендаций по их лечению. Единственным способом восстановления утраченных функций печени была её пересадка. Павел Богомолов руководитель отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского руководитель отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского

Регионы с самой большой распространённостью гепатита D в России — Бурятия, Тува и Якутия, сообщил Владимир Чуланов. Эксперты предполагают, что это связано с местными обычаями и распространённостью нетрадиционной медицины на этих территориях. Так, метод кровопускания не остался в XVIII веке, многие народности его применяют до сих пор.

Если человек вовремя узнал, что инфицирован гепатитом В, он может прожить «бесконечно долгую жизнь», получая противовирусную терапию, отметил Богомолов. Сейчас её ежемесячная стоимость составляет 500 рублей в месяц. При этом риски инфицироваться гепатитом D у него будут минимальные. Главная проблема — человек запускает болезнь из-за отсутствия симптомов. Даже острый гепатит может проходить практически незаметно. Он проявляется только недомоганием и снижением работоспособности.

Сейчас в России проходят клинические исследования препарата «Булевиртид» для лечения гепатита D, который также способен излечивать гепатит В. Лекарство применяется в комбинации с пегилированным интерфероном. Схема лечения, по мнению Богомолова, уже показала свою эффективность. Также разработаны клинические рекомендации по лечению гепатита D, где «Булевиртид» рекомендован в качестве первой линии терапии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Современная медицина не позволяет полностью вылечить гепатиты В и D, можно лишь контролировать эти инфекции, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова Игорь Никитин. Создание подобного лекарства пока невозможно.

Размножение вирусов в организме происходит по очень сложным законам. Гепатит В интегрируется в ядро клетки, а гепатит D ещё использует его частички для своего воспроизводства. Это очень тонкие взаимоотношения. Более того, механизмы их взаимодействия до конца не изучены. Игорь Никитин профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова" профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова"

В мае 2016 года Всемирная организация здравоохранения одобрила проект первой глобальной стратегии по вирусному гепатиту. Её основные цели — сокращение заболеваемости хроническим гепатитом до 0,9 млн случаев к 2030-му, а ежегодной смертности — до менее 0,5 млн случаев. Если задачи будут выполнены, вирусы перестанут быть такой серьёзной угрозой обществу.