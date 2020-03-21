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Основатель фирмы по уходу за кожей и фармацевт Мар Сиейра рассказала, что полноценную защиту от коронавируса может дать только бактерицидный антисептик, обладающий вирулицидными свойствами. По её словам, гель с содержанием 70% спирта способен убить лишь бактерии, противостоять же вирусам может только 95-процентный этанол.

Под спектр вирулицидной активности геля, содержащего 95% этанола, подпадает большинство клинически значимых вирусов, — рассказала фармацевт испанской газете La Vanguardia. Сиейра также отметила, что распространённый антисептик, содержащий 70% спирта, эффективен...