Эксперты назвали пять лучших продуктов, снижающих уровень стресса.
Список
На втором месте — миндаль. Этот орех содержит витамин В2 в большом количестве. Далее в списке — овсянка, насыщенная пищевыми волокнами, вызывающими чувство успокоения. Также овсяная каша увеличивает выработку серотонина.
Четвёртое место занимает авокадо. Растение содержит омега-3 жирные кислоты, уменьшающие стресс и беспокойство. Замыкает пятёрку йогурт, предотвращающий тревожность за счёт пробиотиков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире многие начальники отправили своих офисных сотрудников на удалённую работу. Для большинства людей, привыкших трудиться в коллективе, новый график может стать проблемой. Эксперты рассказали, как можно снизить стресс, работая из дома.
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