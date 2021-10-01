Эпидемиолог объяснил, почему увеличилась заболеваемость коронавирусом

В России продолжает наблюдаться рост случаев коронавируса. Это связано с тем, что у людей традиционно в осенний период снижается иммунитет, а также с массовыми нарушениями ограничительных мер. Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Осенью действительно наблюдается спад иммунитета у населения, из-за чего активизируются инфекции из группы ОРВИ, грипп. Заболеваемость может быть обусловлена тем, что у населения пропала настороженность в отношении новой коронавирусной инфекции и люди стали пренебрегать правилами личной профилактики, — отметил специалист.

Он считает, что люди стали отказываться от ношения защитных масок или просто неправильно их носят. Также некоторые люди долгое время носят одну и ту же маску, что сводит защиту от инфекций к нулю.

Мне сложно оценить тяжесть текущей волны заболеваемости ковидом. Однако есть повод для оптимизма: это наличие нескольких иммунобиологических препаратов, обеспечивающих эффективность в области профилактики, — сообщил врач.

Чем больше людей сделает прививку, тем быстрее выработается коллективный иммунитет у всего населения страны. Поэтому вакцинация остаётся единственным эффективным способом борьбы с коронавирусом, заключил Шунков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возможность введения в России нового локдауна из-за ситуации с распространением коронавируса в администрации президента не обсуждается. Песков отметил, что развитие ситуации с коронавирусом отслеживают и правительственный штаб, и главы регионов.