Эксперт по спорту рассказала, как приходить в форму после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a74806fa-8db8-11ea-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /pixabay.com

Научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, что после снятия санитарных ограничений тем, кто любит заниматься спортом, нужно осторожнее подходить к тренировкам. Она пояснила, что люди могут первое время после самоизоляции переоценить свои возможности и получить серьёзную травму.

Нужно начинать с половинного объёма прежней нагрузки. Лучше не рисковать и входить в привычный режим постепенно. Если ориентироваться на то, что в течение двух месяцев происходит восстановление, то темп нагрузки можно прикинуть. Это лучше представить в виде графика, чтобы не было соблазнов форсировать и получить травму при перенапряжении, — привели слова Ольги Тиуновой на портале радио Sputnik.

Она отметила, что нужно постепенно возвращаться к привычному ритму тренировок и ориентироваться на своё самочувствие.

Известен научный факт, что набираем мы физические качества в течение двух месяцев. А теряем быстрее, примерно в два раза. В физическом плане мы все просели. Сейчас самое время даже простейшие упражнения включить в режим дня. Но обязательно фиксировать это на каком-либо бланке, — отметила эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде стран с 4 мая 2020 года начинают снимать санитарные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.