Диетолог рассказала об особенностях питания вакцинированных от коронавируса

Рацион питания способен повлить на выработку антител после вакцинации от COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она объяснила, что нужно есть и от чего следует отказаться, чтобы получить максимально эффективный иммунный ответ.
По словам диетолога, после вакцинации питание человека должно быть разообразным и сбалансированным,
Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше — на весь срок между прививками , если речь о «Спутнике V». Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток, — сказала Игнатикова.
Также после прививки человеку лучше всего отказаться от продуктов, вызывающих аллергию.
Вакцинация — это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации состояния пациента, — предупредила врач.
При этом животный белок в рационе не оказывает негативного воздействия на формирование антител, считает диетолог. Этот аспект следует учитывать вегетарианцам и людям, держащим пост. Недостаток белка может негативно отразиться на состоянии иммунной системы в целом, а также непосредственно на иммунном ответе.
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