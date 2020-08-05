Диагноз COVID-19 поставили ещё 687 жителям Москвы

https://static.news.ru/photo/0a0c9684-d6f7-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число заболевших за сутки на 45% меньше, чем в прошлом месяце, а среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составляет 0,27%. При этом число новых случаев на 63% меньше, чем два месяца назад, сообщает оперштаб.

Среди новых инфицированных — в основном пациенты от 18 до 45 лет (49,7%). Следом идёт возрастная группа от 46 до 65 лет (26,1%), из 687 заражённых лишь 11,7% дети, остальные — люди в возрасте от 66 лет.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».