Число новых случаев ожирения в России за год выросло более чем на 10% Росстат: 419 тысяч новых случаев ожирения было выявлено в России в 2022 году

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Более 419 тысяч новых случаев ожирения было выявлено в России в 2022 году, следует из данных, опубликованных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023». Отмечается, что этот показатель за год вырос более чем на 10%.

В 2020 году врачи выявили 372 тысяч новых случаев ожирения в России, а в 2021 году — 383 тысячи. В 2022 году этот показатель вырос более чем на 10% и составил 419 тысяч. При этом отмечается, что среди детей до 14 лет ожирение было выявлено у 108 тысяч.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше — 12,07 млн. Из них сахарный диабет в 2022 году был 5,27 млн россиян, а ожирение у 2,17 млн.

Доктор, диетолог и член профессиональной ассоциации диетологии и питания США Лиза Афинская ранее заявила, что эффективность яблочного уксуса в качестве вспомогательного продукта для похудения не доказана. По ее словам, этот продукт может, наоборот, навредить.

Диетолог Маргарита Королева до этого рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты. По ее словам, в рационе должны присутствовать мясо, рыба и сезонные овощи.