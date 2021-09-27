Биолог объяснила, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни

Сокращение продолжительности жизни людей на десять лет является основным сценарием развития событий с пандемией COVID-19. Об этом в интервью РИА Новости сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По словам Барановой, в настоящее время цивилизация находится в ожидании того, как будут разворачиваться события в рамках вакцинации населения Земли при всё ещё действующем коронавирусе.

Основной сценарий сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости всё больше и больше у нас болезней, и коронавирус — одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается, — сказала учёная.

При этом Баранова не исключила вариант натурального ослабления вируса. Однако прошедшие два года пандемии показали, что если он и ослабел со временем, то пока этого практически не заметно. Что касается человечества, то оно проходит естественный отбор в ходе борьбы с заражением.

В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств, — сказала биолог.

Также эксперт не стала сбрасывать со счетов вероятность научного прорыва, которое позволит совсем иначе взглянуть не только на коронавирус, но и на любые заболевания, в принципе.

Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», — резюмировала Баранова.

Ранее российский врач-инфекционист предположил, что пандемия коронавируса продлится ещё не меньше года.