https://static.news.ru/photo/f2811e5e-4272-11ea-8680-fa163e074e61_660.jpg Фото: 4a-games.com

Студия 4A Games сообщила дату выхода второго и финального дополнения «История Сэма» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход». Заключительная часть истории станет доступна игрокам 11 февраля.

The Journey Ends. February 11 2020.



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В отличие от «Двух полковников» события второго дополнения развернутся на открытой локации. Главным героем станет Сэм, знакомый игрокам по основной игре. Бывшему американскому морпеху предстоит пройти через разрушенные цунами пристани и руины фабрик и домов Владивостока, чтобы найти путь в США.

Ранее в Сети появилась информации, что разработчики опубликуют трейлер «История Сэма» 30 января.

В середине января NEWS.ru рассказал, что «Метро: Исход» стала самой продаваемой игрой Epic Games Store в России