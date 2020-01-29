Фото: 4a-games.com

Студия 4A Games сообщила дату выхода второго и финального дополнения «История Сэма» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход». Заключительная часть истории станет доступна игрокам 11 февраля.

В отличие от «Двух полковников» события второго дополнения развернутся на открытой локации. Главным героем станет Сэм, знакомый игрокам по основной игре. Бывшему американскому морпеху предстоит пройти через разрушенные цунами пристани и руины фабрик и домов Владивостока, чтобы найти путь в США.

Ранее в Сети появилась информации, что разработчики опубликуют трейлер «История Сэма» 30 января.

В середине января NEWS.ru рассказал, что «Метро: Исход» стала самой продаваемой игрой Epic Games Store в России

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