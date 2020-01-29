В отличие от «Двух полковников» события второго дополнения развернутся на открытой локации. Главным героем станет Сэм, знакомый игрокам по основной игре. Бывшему американскому морпеху предстоит пройти через разрушенные цунами пристани и руины фабрик и домов Владивостока, чтобы найти путь в США.
Ранее в Сети появилась информации, что разработчики опубликуют трейлер «История Сэма» 30 января.
В середине января NEWS.ru рассказал, что «Метро: Исход» стала самой продаваемой игрой Epic Games Store в России