Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch. Игра станет доступна игрокам 15 октября.
Владельцы консоли получат полное издание приключенческого ролевого экшена, включая два крупных сюжетных дополнения и 16 DLC.
Ранее в рамках второго выпуска Stadia Connect польские разработчики анонсировали, что Cyberpunk 2077, следующая игра студии, выйдет на Google Stadia.
В середине августа создатель модификаций под псевдонимом Adnan4444 выпустил новую работу для «Ведьмак 3: Дикая Охота». Энтузиаст изменил внешность главного героя, заменив его на образ Генри Кавилла из телевизионной экранизации книжной серии.