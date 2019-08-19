Фото: CD PROJEKT RED

Tarsier Studios в рамках церемонии открытия gamescom 2019 анонсировала Little Nightmares 2. Авторы привезли с собой дебютный трейлер игры.

В платформере появится новый играбельный персонаж (на взаимодействии двух героев будут завязаны некоторые головоломки), а также возможность давать врагам отпор, вступая с ними в бой. Little Nightmares 2 станет доступна...