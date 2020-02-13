Проект про вредного гуся также выиграл в номинациях «Лучшая независимая игра» и «Лучший персонаж». Две статуэтки получила Death Stranding («Выдающийся звуковой дизайн» и «Выдающиеся технические достижения»).
Call of Duty: Modern Warfare, получившая шесть номинаций, не выиграла ни одной награды. Высоко оценённая критиками и сообществом Disco Elysium получила статуэтку за выдающийся сюжет, а VR-экшен «Кровь и истина» отметили за выдающееся достижение в области погружения (виртуальная реальность).
Ранее издатель Panic и студия House House сообщили, что Untitled Goose Game после трёх месяцев с релиза смогла преодолеть отметку в один миллион проданных копий.