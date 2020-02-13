https://static.news.ru/photo/1f161074-4f06-11ea-9b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: goose.game

Академия интерактивных искусств и наук объявила лауреатов премии D.I.C.E. Awards 2020. Больше всего наград собрал мистический боевик Control (четыре), а игрой года стала Untitled Goose Game.

And the #DICEAwards Game of the Year goes to #UntitledGooseGame ! HONK pic.twitter.com/7zk9wnyn1S — AIAS - #DICEAwards TONIGHT (@Official_AIAS) February 14, 2020

Проект про вредного гуся также выиграл в номинациях «Лучшая независимая игра» и «Лучший персонаж». Две статуэтки получила Death Stranding («Выдающийся звуковой дизайн» и «Выдающиеся технические достижения»).

Call of Duty: Modern Warfare, получившая шесть номинаций, не выиграла ни одной награды. Высоко оценённая критиками и сообществом Disco Elysium получила статуэтку за выдающийся сюжет, а VR-экшен «Кровь и истина» отметили за выдающееся достижение в области погружения (виртуальная реальность).

Ранее издатель Panic и студия House House сообщили, что Untitled Goose Game после трёх месяцев с релиза смогла преодолеть отметку в один миллион проданных копий.