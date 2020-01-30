Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus в феврале. Подписчики сервиса смогут пополнить коллекцию сборником BioShock: The Collection.
Игроков ждёт обновлённая трилогия с поддержкой разрешения 1080р. Сборник также включает все материалы дополнений для одиночного режима. В честь 20-летия серии The Sims февральская подборка предложит подписчикам четвёртую часть. Владельцы PS VR, в свою очередь, смогут опробовать тактический шутер Firewall Zero Hour.
Все три игры будут доступны с 4 февраля по 2 марта.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Blizzard выпустила Warcraft 3: Reforged, обновлённую версию игры 2002 года, однако многие игроки остались недовольны её качеством. Пользователи обрушили рейтинг Metacritic, оставив десятки гневных комментариев о многочисленных багах и визуальном даунгрейде.
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