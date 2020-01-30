https://static.news.ru/photo/7844018c-4331-11ea-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus в феврале. Подписчики сервиса смогут пополнить коллекцию сборником BioShock: The Collection.

Игроков ждёт обновлённая трилогия с поддержкой разрешения 1080р. Сборник также включает все материалы дополнений для одиночного режима. В честь 20-летия серии The Sims февральская подборка предложит подписчикам четвёртую часть. Владельцы PS VR, в свою очередь, смогут опробовать тактический шутер Firewall Zero Hour.

Все три игры будут доступны с 4 февраля по 2 марта.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Blizzard выпустила Warcraft 3: Reforged, обновлённую версию игры 2002 года, однако многие игроки остались недовольны её качеством. Пользователи обрушили рейтинг Metacritic, оставив десятки гневных комментариев о многочисленных багах и визуальном даунгрейде.