https://static.news.ru/photo/b884d066-c2b0-11e9-8efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarsier Studios

Tarsier Studios в рамках церемонии открытия gamescom 2019 анонсировала Little Nightmares 2. Авторы привезли с собой дебютный трейлер игры.

В платформере появится новый играбельный персонаж (на взаимодействии двух героев будут завязаны некоторые головоломки), а также возможность давать врагам отпор, вступая с ними в бой.

Little Nightmares 2 станет доступна владельцам PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в 2020 году.

Ранее News.ru рассказал, что разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.