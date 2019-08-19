https://static.news.ru/photo/8adb4d14-c29e-11e9-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: 4A Games

Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход». Оно станет доступно игрокам 20 августа.

Сюжет дебютного DLC перенесёт игроков в Новосибирск, где полковник Хлебников пытается добраться домой к сыну Кириллу, чтобы встретить с ним Новый год. Авторы обещают новое оружие, огнемёт и возвращение к истокам — геймплею в тёмных и узких тоннелях метрополитена.

Студия также работает над вторым дополнением «История Сэма», главный героем которого станет бывший американский морпех, знакомый игрокам по основной игре. Оно выйдет в январе 2020 года.