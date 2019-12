https://static.news.ru/photo/d1312410-19b9-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg

Известный британский портал PC Gamer опубликовал список 22 худших игр в истории для ПК.

В список попали многобюджетные Duke Nukem Forever и Aliens: Colonial Marines от Gearbox Software, а также мобильная Deus Ex: The Fall от студий Eidos Montreal и N-Fusion.

Кроме того, худшими также названы: Velvet Assassin, Rogue Warrior, Big Rigs: Over the Road Racing, Daikatana, Boiling Point: Road to Hel, Rise of the Robots, Limbo of the Lost, Bad Day L.A., Hatred, Messiah, Leisure Suit Larry: Box Office Bust, Star Trek, Animal, South Park, Trespasser, Lula 3D, Afro Samurai 2: Revenge of Kuma, Left Behind: Eternal Forces, Mad Dog McCree.

Игровой ресурс заявил , что эти игры просто ужасны, и настоятельно рекомендует проходить мимо них.

