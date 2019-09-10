Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Курьёзный случай произошёл в рамках последнего стрима пиратского симулятора Sea of Thieves. Приглашённую «звезду», обезьянку Антонио, стошнило прямо на комьюнити-менеджера Джона Макфарлейна.

Это прискорбно, — прокомментировал случившееся продюсер игры Джо Нит (Joe Neate) и рассмеялся.

Позже разработчики успокоили пользователей, сообщив, что с Антонио всё в порядке.

Ранее News.ru рассказал, что японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился подробностями грядущей презентации Death Stranding на выставке TGS 2019. Разработчик подтвердил, что покажет 49-минутный геймплейный ролик PS4-эксклюзива.

 

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