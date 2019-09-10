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Михаил Щипанов
Евгений Кожевников
Курьёзный случай произошёл в рамках последнего стрима пиратского симулятора Sea of Thieves. Приглашённую «звезду», обезьянку Антонио, стошнило прямо на комьюнити-менеджера Джона Макфарлейна.
What's the saying? Never work with children or animals?...We'd do it again. #Antonio pic.twitter.com/WSgZDxnor4— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 9 сентября 2019 г.
What's the saying? Never work with children or animals?...We'd do it again. #Antonio pic.twitter.com/WSgZDxnor4
Это прискорбно, — прокомментировал случившееся продюсер игры Джо Нит (Joe Neate) и рассмеялся.
Это прискорбно, — прокомментировал случившееся продюсер игры Джо Нит (Joe Neate) и рассмеялся.
Позже разработчики успокоили пользователей, сообщив, что с Антонио всё в порядке.
We'd also like to assure you all that Antonio is fine! pic.twitter.com/MdpGYB15bP— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 9 сентября 2019 г.
We'd also like to assure you all that Antonio is fine! pic.twitter.com/MdpGYB15bP
Ранее News.ru рассказал, что японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился подробностями грядущей презентации Death Stranding на выставке TGS 2019. Разработчик подтвердил, что покажет 49-минутный геймплейный ролик PS4-эксклюзива.
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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился подробностями грядущей презентации Death Stranding на выставке TGS 2019. Разработчик подтвердил, что покажет 49-минутный геймплейный ролик PS4-эксклюзива.
Как стало известно из расписания мероприятия, Кодзима будет участвовать ещё в двух презентациях. В рамках второй зрителей ждёт некий получасовой контент, а третья будет отведена выступлению автора вместе с японскими...
Обезьянку стошнило на разработчика во время стрима