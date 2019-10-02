https://static.news.ru/photo/2e8fd270-e4f7-11e9-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitrios Sotiriou/Global Look Press

Компания Sony завершила работу над кросс-плеем на консоли PS4. Теперь функция доступна любому разработчику, который захочет её использовать в мультиплеерных проектах.

Компания не объявляла о выходе из беты отдельно, но его подтвердил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в разговоре с WIRED .

Sony ранее высказывалась против поддержки кросс-плея, в то время как Microsoft и Nintendo активно развивали это направление. Впервые изменения в политике компании произошли в сентябре 2018 года, когда владельцы консолей получили возможность играть с обладателями PC, Xbox One и Nintendo Switch.

Первой игрой, попавшей под обновлённую политику, может стать Call of Duty: Modern Warfare, которая будет поддерживать кросс-плей на старте.

Ранее Sony объявила об уходе главы игрового подразделения SIE Worldwide Studios Шона Лейдена. Имя его преемника компания пока не сообщает, писал News.ru.