https://static.news.ru/photo/acf0b78e-da0b-11e9-8935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago sportfotodienst/Global Look Press

Игроки в Dota 2 сообщили о получении многолетних банов. Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.

2038 wow RT @Cyborgmatt : This is why you shouldn't try running any external tools (hacks) for Dota 2. pic.twitter.com/QC6ppeSlon — Khairul Shelby (@UrghThisKhairul) 17 апреля 2014 г.

Баны начались вскоре после выхода обновления для рейтингового матчмейкинга. Они направлены на игроков, покупающих и продающих учётные записи, использующих эксплойты для читерства и демонстрирующих токсичное поведение.

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года» . Поклонники Dota 2 уже похвалили решение Valve по блокировке игроков с низким показателем поведения.

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