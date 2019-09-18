Баны начались вскоре после выхода обновления для рейтингового матчмейкинга. Они направлены на игроков, покупающих и продающих учётные записи, использующих эксплойты для читерства и демонстрирующих токсичное поведение.
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года». Поклонники Dota 2 уже похвалили решение Valve по блокировке игроков с низким показателем поведения.
Ранее News.ru рассказал, что издатель Activision изменил систему выхода пострелизного контента для боевика Call of Duty: Modern Warfare. Консоль PS4 практически лишилась временной эксклюзивности: карты, режимы и миссии Spec Ops будут появляться на всех платформах сразу.