https://static.news.ru/photo/1d97ff2c-df68-11e9-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision и студия Infinity Ward представили сюжетный трейлер шутера Call of Duty: Modern Warfare. Судя по ролику, местом действия одной из миссий станет Санкт-Петербург.

Эпизод с Банковским мостом можно увидеть на отметке 1:29. Ранее пользователи заметили, что разработчики заменили локацию в одной из мультиплеерных карт — с России на вымышленную Кастовию.

Боевик получил классификацию «Только для взрослых» (17+) из-за жестоких сцен в сюжетной кампании. Бои в Modern Warfare будут сопровождаться реалистичными выстрелами, криками боли и сильными брызгами крови, а использование снайперской винтовки может привести к обезглавливанию и расчленению.

В середине сентября News.ru рассказал, что Call of Duty: Modern Warfare не будет доступен в PS Store в российском регионе. Открытое бета-тестирование экшена от первого лица также обойдёт платформу стороной.