https://static.news.ru/photo/1ea46ede-d615-11e9-83e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Техническая поддержка Sony сообщила, что шутер Call of Duty: Modern Warfare не будет доступен в PS Store в российском регионе. Игра была снята с продаж по решению издателя Activision.

Техподдержке неизвестны причины возникновения подобной ситуации, сообщает портал DTF , но для уточнения дополнительной информации сотрудники Sony попросили обратиться к Activision Blizzard.

13 сентября представители Activision заявили, что российские PS4-игроки не могут принять участия в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony. Компания по неизвестным причинам не смогла поддержать ранний этап тестирования шутера в регионе.

Чуть позже российское PR-отделение боевика добавило, что продолжает переговоры с Sony, и попросило игроков набраться терпения, «чтобы все смогли поиграть в бету на следующей неделе». Вопрос с релизом всё ещё остаётся открытым, пишет «Игромания» .

На момент написания новости Call of Duty: Modern Warfare всё ещё доступна в онлайн-магазинах Microsoft Store и Battle.net, но судьба этих версий пока тоже остаётся неизвестной, так как, по словам представителей игры в России, «обстоятельства выясняются».

Российские пользователи начали всерьёз беспокоиться о релизе игры в регионе. В конце мая после выхода трейлера ряд СМИ раскритиковали проект за якобы позитивное отображение «Белых касок». Дело в том, что российские и сирийские власти обвиняют организацию в сотрудничестве с террористами.

Волонтёры действительно работают только в оппозиционных Дамаску областях Сирии, что и вызывает критику, но они помогают гражданским администрациям (местным советам) разбирать завалы в районах боевых действий и взаимодействуют с отрядами оппозиции различного толка, что делает, например, и Красный Крест ООН. В то же время ряд представителей организации были замечены в дезинформации, что неоднократно давало повод обвинять пропагандистам всю организацию в фальсификациях.