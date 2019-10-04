https://static.news.ru/photo/a99ea1e0-e6a9-11e9-ab57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty: Mobile

Боевик Call of Duty: Mobile возглавил рейтинг самых популярных iOS-приложений в более чем 100 странах. При этом игра через несколько дней после релиза также успела преодолеть отметку в 35 млн загрузок на iOS и Android.

Activision охарактеризовал популярность игры как нечто «удивительное». В какой-то момент серверы экшена оказались перегружены, и пользователи не могли преодолеть даже экран загрузки.

Издатель поблагодарил разработчиков, работавших над мобильным шутером, и поклонников за их постоянную поддержку. В будущем, как отметили в компании, игроков ждёт больше контента и обновлений.

Call of Duty: Mobile позволяет посоревноваться юзерам в двух режимах (классическая сетевая игра и «королевская битва») на пяти картах, среди которых Nuketown, «Крушение» и Hijacked. Кроме того, в скором времени в игре появится зомби-режим.

Ранее News.ru сообщил, что разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare не собираются переименовать Россию в Кастовию. Обе страны появятся в игре, и каждой отведут роль в сюжете.