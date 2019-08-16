https://static.news.ru/photo/d784fe9c-bff8-11e9-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: S.T.A.L.K.E.R./vk.com

Дизайнер уровней GSC Game World Денис Рудой опубликовал в Facebook фотографию мерчендайза с символикой S.T.A.L.K.E.R. 2 и подписью Ready to #Gamescom («Готовы к #Gamescom»).

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019. О поездке рассказал в своём фейсбуке дизайнер уровней из GSC Game World Денис Рудой, приложив фотографию сумки с логотипом S.T.A.L.K.E.R. 2. pic.twitter.com/Zvn3iibdhO — Геймер (@gmrfast) 16 августа 2019 г.

С какой целью разработчики приедут на немецкую выставку — неизвестно. Ранее студия также разместила на своей странице фотографию офиса.

В конце марта GSC Game World обновила официальный сайт S.T.A.L.K.E.R. 2, опубликовав дебютный постер игры и музыкальную композицию.

Сама игра была анонсирована в мае 2018 года. Позже в том же месяце директор издательского направления Epic Games Сергей Галёнкин сообщил, что проект находится на уровне дизайн-документов и для него, скорее всего, пока не написано ни строчки кода.

Над S.T.A.L.K.E.R. 2 работает некий опытный коллектив, который уже участвовал в создании шутеров. Некоторые из разработчиков, к слову, трудились над оригинальной игрой.