Activision анонсировала Crash Bandicoot 4

Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Игра станет прямым продолжением платформера 1998 года.

По сюжету, Нео Кортекс и Нефариус Тропи проделали дыру в пространственно-временном континууме, и только Крэш со своей сестрой Коко могут остановить злодеев. Им предстоит четыре Квантовые маски и изменить правила реальности.

Разработчики обещают сохранить геймпленый дух трёх первых частей, при этом добавив в игру новые механики. Игроков также ждёт выбор из двух режимов: современный с бесконечными жизнями и ретро, где геймер в случае траты всех жизней будет вынужден начинать уровень сначала.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет 2 октября на PS4, Xbox One и Xbox Series X. PlayStation 5 разработчики пока упоминали.

