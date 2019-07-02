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Компания Samsung назвала дату презентации смартфона Galaxy Note 10. Устройство представят 7 августа.

Как сообщал ранее инсайдер, презентация новинки должна пройти в Нью-Йорке на спортивной арене «Барклайс-центр». Смартфон может получить 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с дырой посередине для селфи-камеры, поддержкой HDR10+ и разрешением 1440x3040 пикселей, а также тройную основную камеру.

Аппаратной основой Galaxy Note 10 могут стать Snapdragon 855/Exynos 9820 (в зависимости от региона) и до 12 Гб оперативной памяти. Устройство также получит фирменный стилус S Pen и лишится физических кнопок. В первой версии они действительно отсутствовали, однако после тестирования производитель решил в финальной их вернуть. При этом смартфон всё же выйдет без аудиоразъёма 3,5 мм.

News.ru рассказал, что Apple намерена увеличить число «яблочных» пользователей в Китае. Для этого производитель выпустит специальную региональную версию iPhone.