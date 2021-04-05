WhatsApp поможет пользователям комфортно «переехать» на iOS или Android

https://static.news.ru/photo/6f9a825e-96b9-11eb-bf37-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится новая функция, которая упростит перенос истории чатов между устройствами, работающими на операционных системах iOS и Android. Сейчас опция находится в стадии тестирования.

Возможность, которую предоставят пользователям, предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую, передаёт РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo. Сейчас такой «переезд» возможен только с применением сторонних программ, что не соответствует базовым принципам безопасности в части конфиденциальности информации.

Причиной, по которой до сих пор не удавалось осуществлять комфортный перенос данных, заключается в том, что на устройствах с iOS резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а гаджеты с Android используют для этих целей Google Диск.

Возможность переноса от WhatsApp появится в одном из обновлений мессенджера.

Ранее, как писал NEWS.ru, в сервисе стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе.