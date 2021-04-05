WhatsApp поможет пользователям комфортно «переехать» на iOS или Android

В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится новая функция, которая упростит перенос истории чатов между устройствами, работающими на операционных системах iOS и Android. Сейчас опция находится в стадии тестирования.
Возможность, которую предоставят пользователям, предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую,
Причиной, по которой до сих пор не удавалось осуществлять комфортный перенос данных, заключается в том, что на устройствах с iOS резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а гаджеты с Android используют для этих целей Google Диск.
Возможность переноса от WhatsApp появится в одном из обновлений мессенджера.
Ранее, как писал NEWS.ru, в сервисе стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе.