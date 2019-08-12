https://static.news.ru/photo/ade3a98e-bd8d-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: mobilereview.com

Компания DisplayMate протестировала новинку Samsung Galaxy Note 10+. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в мире.

6,8-дюймовый дисплей аппарата показал рекордные значения по 13 показателям. При максимальной яркости он ярче предшественника Galaxy Note 9 на 25% (1308 нитов). Точность цветопередачи устройства, как и отклонение цветовой точности, DisplayMate назвала визуально не отличимой от идеальной.

В марте специалисты компании назвали смартфоном с лучшим в мире экраном другой продукт корейского производителя — Galaxy S10.

Samsung представила Galaxy Note 10 7 августа. Разработчики добавили в смартфоны подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру.

