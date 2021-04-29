Функция измерения давления в умных часах Samsung заработала в России

https://static.news.ru/photo/07de08d6-a8ff-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Фото: samsung.com

Владельцы умных часов Galaxy Watch 3 и Watch Active 2 в России получили возможность измерять артериальное давление. Это стало возможным после запуска приложения Samsung Health Monitor, в которое включена эта функция, говорится на сайте производителя.

Кроме того, девайсы получили возможность снимать эхокардиограмму (ЭКГ).

Разработчики рассказали, что для измерения артериального давления нужно откалибровать часы с помощью тонометра. Полученная информация позволит выявить проблемы с печенью и сердцем, следствием которых может быть повышенное давление.

Для снятия ЭКГ пользователю достаточно в удобной позе положить кончик пальца на верхнюю кнопку часов, которые плотно прилегают к противоположной руке. Предплечье должно быть размещено на плоской поверхности. Результаты помогут заметить аномалии сердечного ритма.

Днём ранее Samsung показала новый бюджетный смартфон Galaxy M42. Девайс получил поддержку сетей пятого поколения, процессор Qualcomm Snapdragon 750G с графическим чипом Adreno 619. Он оснащён 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной памяти, расширить которую можно только через microSD. В первое время девайс будет продаваться только в Индии.