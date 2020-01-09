Компания Samsung в рамках выставки CES 2020 презентовала портативный твердотельный накопитель (SSD) T7 Touch. Одной из его особенностей стала дополнительная мера защиты в виде встроенного сканера отпечатков пальцев.
Как отметили в Samsung, ёмкости накопителя хватит для безопасного хранения большого числа фотографий, игр и видео в разрешении 4К/8К на ПК, планшете, смартфоне или игровой консоли. T7 Touch при скорости чтения 1050 МБ/с и скорости записи 1000 МБ/с работает примерно в два раза быстрее, чем его предшественник, модель T5.
Помимо сканера отпечатков пальцев устройство также получило защиту паролем и 256-битное аппаратное AES шифрование. Кроме того, оно оснащено светодиодным индикатором Motion LED, позволяющим определить состояние устройства. Пользователям будут доступны модели ёмкостью 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб с кабелями USB Type-C-to-C и USB Type-C-to-A.
Samsung T7 Touch также получил награду CES 2020 Innovation Awards.
Ранее NEWS.ru рассказал, что на выставке CES 2020 Samsung также представила робота-ассистента Ballie и показала прототип программы, виртуальную клавиатуру для смартфонов.
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