Россиянам назвали самые надёжные мессенджеры

Безопасность мессенджера является важным качеством для многих пользователей приложений. Чаще всего система передачи данных построена по принципу «пользователь — сервер — пользователь», однако в ряде случаев появляются варианты с принципом работы peer-to-peer. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, в первом случае данные пользователей проходят через сервер мессенджера. При этом создатели программы не могут прочитать сообщения, но могут иметь доступ к некоторым метаданным, включая информацию о номере и типе устройства, с которого ведётся переписка, об IP-адресе, телефонном номере.

В случае реализации принципа peer-to-peer общение происходит напрямую между гаджетами, без использования промежуточных серверов. При этом с другого девайса в чат зайти невозможно, а функционал подобных программ снижен.

При этом существует и компромиссный вариант, когда чаты работают через сервер, но при этом имеют сквозное шифрование. Суть подобной схемы заключается в том, что элементы работоспособности программы находятся на неопределённом числе устройств, однако в отдельности ни один элемент не несёт важной информации и взломать такую систему сложнее.

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